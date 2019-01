Jordløse satser på tilflyttere

- Der er flere muligheder for jord blandt andet et stort stykke kirkejord, som menighedsrådet kan være interesseret i at sælge, da det ikke er interesseret i at dyrke jorden, siger Palle Møldrup og fortæller, at man i første omgang arbejder med en første etape på 15-18 boliger.

Tæt på naturen og Odense

- Hvad har Jordløse at byde på, som kan trække tilflyttere til. I Verninge er det ikke lykkedes at sælge bare en grund i en nyere udstykning?

- Jeg tænker, vi har gode kort på hånden. For det første ligger vi tæt på vandet. Vi kan kigge ud over Helnæsbugten herfra med de rekreative muligheder, der er for kajaksport, fiskeri og badning. Vi har også store skovområder lige uden for døren. Det område, vi har kig på, ligger med de fredede Jordløse Bakker lige op til, så der er vandre- og ridemuligheder, fordi vi også arbejder med et stiprojekt med ridesti. Og så ligger Jordløse jo kun 15 minutter til Fangel og et kvarter mere til Odense midtby. Boligpriserne er noget lavere her end i Odense, så der er også en økonomisk attraktiv vinkel på det. Det fritidsliv, der er i form af foreninger og de forskellige muligheder for at leve et aktivt liv med naturen i baghaven, synes vi, er interessant. Og så kommer der en Naturstyrelse til Odense med 450 medarbejdere. Halvdelen af dem vil vel bo på landet og kommer vel væltende på et tidspunkt tænker jeg, griner Palle Møldrup.

I begyndelsen af december havde gruppen et møde med Assens Kommune, som er positiv og har lovet at være behjælpelig. Senere vil der blive indkaldt til borgermøde om projektet, og der vil være en nabohøring.

- Vi har også forhørt os hos LAG MANK, som har sat penge af til to sådanne projekter, så dem er vi også i dialog med, siger Palle Møldrup.