Jordløse: Godt 1,8 millioner kroner er på vej fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen til Jordløse. Pengene skal gå til at udvikle natur- og landskabskvaliteterne i Jordløse blandt andet med stisystemer, som skal skabe øget adgang til naturen og landskabet omkring byen.

Indsatserne i projektet skal gøre Jordløse til et naturligt valg for natur-turister og for folk, der ønsker at bosætte sig på landet med mulighed for at bevæge sig ud i naturen, lyder det i en pressemeddelelse fra Assens Kommune.

Projektet rummer en plan for en forskønnelse af det centrale byrum i Jordløse. Fra byrummene skal der skabes en stiforbindelse ud til landskabet uden for byen.

Her bliver der lavet stier for ryttere, vandrere og cyklister. De nye landskabsstier bliver forbundet med Øhavsstien, den nyetablerede Lillebæltsti og Jordløse Bakker.

Der bliver desuden opsat sheltere, udkigstårn og hestefolde til dem, der måtte vælge at bruge stierne på hesteryg.

Projektet gennemføres i 2019 i et samarbejde mellem Assens Kommune og Jordløse.