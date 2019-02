Assens: Der er et foredrag om jordomsejling i Tobaksgaarden tirsdag 26. marts kl. 19.30. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Tobaksgaarden.

I sommeren 2012 tog Christian Liebergreen afsted på en jordomsejling, der førte ham gennem de største, øde og mest blæsende steder i verden.

Han var ni måneder om denne tur, hvor han helt alene og uden at gå i land på noget tidspunkt kom i den eksklusive gruppe på knap 200 mennesker i verden, der har gennemført dette.

Christian Liebergreen fortæller, hvordan det føles og tackles, når man ikke ser et andet menneske, og oceanerne er ens forhave og baghave i 260 døgn. Foredraget handler om troen på sig selv, hvordan man kommer jorden rundt uden at være sponsoreret, og ikke mindst handler det om at bevare forstanden i ensformigheden, selvom der ikke er to bølger som er ens ude på havene.

Det er muligt at tilkøbe buffet 125 kroner. Den serveres i Cafe Tobaksgaarden fra kl. 17.30.

Arrangør er Rotary - Assens.