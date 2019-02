John ramt af langvarig hjernerystelse: De grønne dage er bedst

Assens: Når John Kulavig har en god dag, hænger han en grøn smiley op på siden af familiens trappe.

Går det knap så godt, er smileyen gul.

De rigtig dårlige dage får en rød smiley med nedadvendte mundvige.

På den måde kan den 52-årige mand i stilhed vise sin familie, hvordan han har det.

- Det er for mig en god måde at signalere, hvordan min dag er, så jeg på den måde kan undgår, at mit temperament løber af med mig. Børnene får også en chance til at se, hvornår de de skal lade mig være i fred, siger John Kulavig, der er far til tre teenagebørn.

For tre et halvt år siden væltede han på cykel og fik hjernerystelse og piskesmæld, som han stadig ikke er kommet sig over, og han har smerter hver dag. Han synes ikke, det er rart at skulle svare på spørgsmål om sin tilstand konstant og benytter sig derfor af smiley-ordningen derhjemme.