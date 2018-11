Jørn Evan viser gamle film fra Assens

Assens: Onsdag den 5. december viser ejendomsmægler Jørn Evan Jensen, Assens, for fjerde gang gamle Assens-film i Vor Frue Kirkes Hus i Adelgade 18 i Assens. Ved de tre tidligere lejligheder har der været fuldt hus til filmforevisningerne.

Jørn Evan Jensen har lagt sig i selen for at publikum kan få en ny god oplevelse med de gamle film om Assens.

- Jeg har være ude i krogene for at finde nogle nye film om gamle Assens, og jeg har været så heldig at finde en film hos Det Danske Filminstitut om især Torø. Det er en film, der ikke tidligere har været vist, fortæller Jørn Evan Jensen.

Filmen er optaget i 1926 af Palladium Film og viser blandt andet afsløringen af Thormonumentet, som i dag - til manges store ærgrelse - er placeret i Odense. Jørn Evan Jensen har desuden i samarbejde med Museum Vestfyn fået mulighed for at vise yderligere to film fra dengang, Assens å helt anderledes ud end i dag.

Filmforevisningen tager cirka halvanden time, og som altid ved sogneeftermiddagene i Vor Frue Kirkes Hus er der gratis adgang.

Arrangementet begynder klokken 14.30, og bagefter er der mulighed for at komme med på Museum Vestfyns lygtevandring i Assens' gader. Lygtevandringen starter fra Toldbodhus klokken 16.30 og koster 50 kroner at deltage i. /SP