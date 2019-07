Omkring 20.000 gæster besøger hvert år Strøjer Samlingen. Jørgen Strøjer er meget bevidst om, at der skal nyt til for at holde succesen ved lige, og det er ikke svært, for der er altid en ny bil, han drømmer om.

Vedstårup: Jørgen Strøjer samler på biler, som andre samler på frimærker. Sådan udtrykker Strøjer Samlingen det selv på sin hjemmeside. Men nu er det jo sådan, at biler optager noget mere plads end et frimærke, så det er nødvendigt at skifte lidt ud indimellem. For der kan ikke være mange flere end de omkring 100 biler, samlingen tæller i dag. Og der skal også fornyelse til, hvis folk skal blive ved med at besøge samlingen. Det er Jørgen Strøjer helt bevidst om. Det er derfor heller ikke de samme biler, besøgende på udstillingen møder i dag, som da den åbnede for offentligheden for 30 år siden. - Der er ikke noget mere trist end at komme på den samme udstilling år efter år. Vi prøver at følge med udviklingen. De biler, vi købte for 50 år siden, var en anden slags. I dag er interessen mere for moderne biler. De gamle var mere udstillingsbiler og dem, der havde relationer til dem, er her snart ikke mere, siger Jørgen Strøjer, der for at skaffe plads til de nye, hurtige biler, må sælge ud af de ældre modeller hen ad vejen. - Egeskov samler på de biler, folk kan huske, at deres forældre eller bedsteforældre havde. Det er deres trækplaster. Mine biler er mere eksotiske, særprægede eller har en særlig historie. De er af en lidt anden klasse, siger han. Mange af gæsterne er naturligvis folk, der selv går op i biler, så der er som regel også noget ekstra at se på udenfor, når Strøjer Samlingen byder indenfor, fortæller Jørgen Strøjer.

Næsten hver dag optaget På en god tirsdag i juli ligger besøgstallet på 500-800, og det er et meget passende antal, synes Jørgen Strøjer. Det har ved enkelte lejligheder sneget sig op over 1000 besøgende, men så er det ikke så behageligt længere, hvis det er meget varmt udenfor. På årsbasis når besøgstallet op på 15.000-20.000. Ud over tirsdagene i juli, er der et åbent arrangement hver måned, hvor der lukkes 100 ind. Her får man en mere grundig rundvisning og kaffe og kage, og derfor er prisen disse dage noget højere. Samlingen åbnes også for mindre selskaber - det kan for eksempel være erhvervsfolk, der vælger at lægge et møde på Strøjer Samlingen. - Vi har folk i huset næsten hver eneste dag, siger Jørgen Strøjer og indikerer dermed, at der ikke rigtig er plads til flere af de åbne arrangementer. Det er også en beslutning, der er lagt i hænderne på Søren Ditlev Jensen, der er ansat som leder af Strøjer Samlingen, mens det er Karen Strøjer, der holder styr på kalenderen.

Den næste bil Selv om der er godt fyldt op, kan Jørgen Strøjer godt drømme om nye biler til samlingen. Og skal han drømme helt vildt uden at tænke på prisen, ja, så kunne han da godt tænke sig selv at have en Koenigsegg Jesko, som den, der kommer på visit på samlingen ved næste uges tirsdags-arrangement. Det er en bil til et tocifret millionbeløb - plus afgifter. - Eller en Lamborghini Murry fra 1966. Det er en favoritbil, jeg drømmer om at erhverve. Den er rasende dyr, så lykkes det, må jeg lade noget andet gå, siger Jørgen Strøjer.