Jo, menuen er den samme

Snave: Øh, er der også klar suppe med boller og oksekød med peberrodssovs til i år? Henriette Andersen fra Dreslette Forsamlingshus er blevet spurgt, om der denne gang serveres den samme ret som tidligere, når der 3. februar er kyndelmissegudstjeneste i Dreslette Kirke klokken 17. Det fremgik nemlig ikke af avisens omtale af arrangementet, og det kan vi hermed fastslå, at der er - og det plejer at være et tilløbsstykke. Sidste år deltog 104 i spisningen, fortæller Henriette Andersen. Vil man have en plads ved bordet, skal man melde sig til hos hende på telefon 64 77 12 41 senest 28. januar. /liw