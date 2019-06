Jens Ulrik reddede far og datter: Bagefter tænker man 'hold kæft, hvad er det, du har været med til?'

Aarup: Jens Ulrik Ingwersen fik pludselig fart på, da han onsdag ved 18-tiden opdagede en kraftig røg fra en af nabobygningerne ved Stationsvej.

- Jeg går rundt om huset, og så ser jeg i gården, at der ligger tæpper og puder på jorden, og jeg ser to mennesker sidde oppe i vinduet på anden sal, fortæller han.

Så snart det gik op for ham, hvad der var på færde, gav han sig til at hjælpe med at gøre puderne og tæppet klar. Branden, der var opstået i opgangen i etagebygningen, så ud til at have bredt sig så hurtigt, at de to mennesker i vinduet, Nicolai Himmelstrup og hans treårige datter Silja, var nødt til at hoppe ud ad vinduet, inden beredskabet kunne nå frem.

Jens Ulrik Ingwersen anede dog, at faderen i vinduet havde svært ved at samle mod til at give slip på sin datter.

- Jeg råbte til ham, at han var nødt til at smide datteren ned, så vi kunne komme videre, fordi det så så voldsomt ud, fortæller den 71-årige.

Selv formåede han at slå de fleste bekymringer fra, mens redningsaktionen stod på.

- Tankerne var kun på de to personer og på at få dem sikkert ud. Det var det eneste, jeg tænkte på. Men bagefter tænker man alligevel "hold kæft, hvad er det, du har været med til?". Men de kom sikkert ud, og det var det vigtigste, siger Jens Ulrik Ingwersen.