Jeanett, Rie og Annemarie passer deres børn hjemme

Fyens Stiftstidende har mødt tre tvillingemødre, som har valgt at gå hjemme med deres børn i en periode i stedet for at sende dem i daginstituition. Beslutningen skal give ro og nærvær til familien.

Brylle: Det er dejligt, men hårdt at få børn. Det måtte Rie Eg Sell fra Skt. Klemens sande, da hun i efteråret 2017 fødte tvillinger. Efter en hård graviditet og barsel har hun valgt at blive hjemmegående i et år med økonomisk tilskud fra kommunen. - Den største fordel er, at jeg kommer til at hænge mere sammen, og når forældrene har det godt, har børnene det også godt. Jeg føler mig privilligeret over at have så god tid til børnene og være med hele vejen, hver eneste dag og nat, fortæller den 30-årige mor, som er uddannet psykolog. Ifølge en stikprøve, Fyens Stiftstidende har foretaget, ser man i flere fynske kommuner en stigning i antallet af børn, som passes i hjemmet med tilskud fra kommunen i stedet for at gå i daginstitution. Tilskuddet varierer. For eksempel udgør det i Assens Kommune i 2018 3.207-4.428 kroner om måneden pr. barn, mens det i Odense Kommune ligger på 3.533-5.138 kroner.

Tilskud til pasning i hjemmet 49 danske kommuner yder i 2018 økonomisk tilskud til pasning af børn i hjemmet. Det viser en opgørelse foretaget af Socialministeriet.Tilskuddet gives som udgangspunkt maksimalt i et år, medmindre kommunalbestyrelsen beslutter noget andet. Man kan ikke få tilskud til pasning af egne børn samtidig med, at man modtager overførselsindkomst eller har en arbejdsindtægt.



På Fyn yder alle kommuner på nær Kerteminde og Ærø tilskud til pasning af børn fra 0-5 år. Faaborg-Midtfyn Kommune dog kun til børn på 0-2 år.



En stikprøve foretaget af Fyens Stiftstidende blandt fynske kommuner viser en stigning i antallet af forældre, der får økonomisk tilskud til at passe børn i eget hjem.



I Assens Kommune er antallet af børn, der passes hjemme med økonomisk tilskud, steget fra 10 i 2013 til 21 i 2018.



I Odense Kommune er tallet steget fra 46 børn i 2014 til 72 i 2018.



I Faaborg-Midtfyn Kommune er tallet steget fra 12 børn i 2015 til 21 i 2018.



I Svendborg Kommune er tallet steget fra 18 børn i 2015 til 42 børn i 2018.



I Middelfart Kommune har tallet ligget stabilt på 13-16 børn fra 2015 til 2018.



Ifølge Socialministeriet er antallet af børn på landsplan, der passes med økonomisk tilskud, ikke steget markant fra 2004 til 2018. Det har dog stor betydning for statistikken, hvor mange kommuner, der det givne år yder tilskud til pasning i hjemmet. Der er ikke data for, hvor mange børn, der passes i hjemmet uden økonomisk tilskud. /LBA

Jeanett Mia Lyngaae (tv), Mie Eg Sell (i midten) og Annemarie Felthaus har lært hinanden at kende via tvillingefora på Facebook. Legegruppen i Brylle er ikke kun for tvillinger. Foto: Michael Bager

I legegruppe i Brylle Fyens Stiftstidende er taget i legegruppe i Agerholm Gårdbørnehave og Vuggestue, hvor Rie Eg Sell og tvillingerne Ida og Naja mødes med andre børn, der passes hjemme. Børnehaven stiller lokaler til rådighed for legegruppen, som indtil videre kører som et forsøg. Men interessen har været stor, fortæller initiativtager Jeanett Mia Lyngaae, som bor i Brylle. Også hun er mor til tvillingepiger - Signe og Marie på 15 måneder - og har valgt at gå hjemme med dem i et år som en forlængelse af barslen. - Det passer bare bedst til vores familie lige nu, og jeg føler mig priviligeret, fordi vi har råd til at gøre det. Men det er et valg, for det er klart, at man ikke kan have et stort hus og bil og ingen indkomst, siger den 33-årige sygeplejerske, som forventer, at Signe og Marie skal starte i vuggestue, når året er gået, og det økonomiske tilskud fra Assens Kommune bortfalder.

Jeanett Mia Lyngaa (tv) går hjemme med døtrene Signe og Marie i et år i forlængelse af barselsorloven. Familien har valgt at prioritere deres økonomi således, at der er råd til at leve for én indkomst. Foto: Michael Bager

Giver luft til familien 36-årige Annemarie Feldthaus fra Odense har tænkt sig at passe sine tvillinger William og Ludvig på to år hjemme, indtil de starter i børnehave. I forvejen har hun to børn på seks og ni år. I slutningen af januar starter hun som sygeplejerske på 17 timer om ugen fordelt på aften- og weekendarbejde og kan dermed fortsætte med at passe drengene. - Pasning af de fire børn løber op i 7500 kroner (dagtilbud og sfo, red.), som vi sparer. Så det er både af økonomiske årsager og for at give luft til os alle. Og så kan jeg godt lide at gå hjemme og passe dem. Det giver også luft til de store børn, som kan komme direkte hjem fra skole i stedet for at gå i SFO, siger hun.

Der er startet en ny legegruppe i Brylle for børn, der bliver passet hjemme. Gruppen mødes i lokaler hos børnehaven Agerholm.Foto: Michael Bager

Blandede reaktioner fra omverdenen Ingen af de tre mødre er bekymrede for, om børnene lærer at begå sig socialt, når de ikke går i institution. Børnene går i en eller flere legegrupper hver uge, og her leger de med børn på deres egen alder. Men reaktionerne fra omverdenen har været blandede. - Der er nogle, der har en opfattelse af, at det er synd ikke at sende dem i institution. At man tager noget fra dem. Eller at børnene kan tage skade, siger Jeanett Mia Lyngaae. Hverken Jeanett Mia Lyngaae, Rie Eg Sell eller Annemarie Feldthaus betragter deres måde at indrette sig på som familie som en protest eller et opgør med institutionsverdenen. Der er heller ingen af dem, der bruger begrebet "hjemmepasning", når de fortæller, at de går hjemme med deres børn. - Det er lidt som begreberne "samsovning" og "langtidsamning". Det ligger lidt i det, at det bliver en slags religion, man følger, mener Jeanett Mia Lyngaae. - Men jeg kunne drømme om, at man udvidede tilskudsordningen, så den varede i længere tid end et år. Ikke fordi, jeg synes, at samfundet skal tage sig af mig, men for at give mere fleksibilitet, mens børnene er helt små. Så kan jeg arbejde mere, når de er blevet større, siger hun.

