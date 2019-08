Jazzkoncert med supergruppe i Tobaksgaarden

Assens: Det er fire topprofessionelle jazzmusikere, der giver koncert i Tobaksgaarden lørdag 7. september klokken 21.

Thomas Hass har de seneste tre år arbejdet som komponist på TNTs TV serie "Good Behavior". Nu er saxofonisten tilbage på jazzscenen og har dannet en gruppe med Thomas Blachman, Lars Jansson og Lennart Ginman. "Thomas Hass Quartet" har for nylig indspillet et album "West", hvor musikken udelukkende består af kompositioner af Thomas Hass.

Trommeslageren Thomas Blachman, er - selv om han er berømt for mange andre ting - en dygtig jazztrommeslager, der på forunderligste vis kan bidrage til at vende og dreje musikken i uventede og kreative retninger.

Den svenske pianist Lars Jansson har gennem årtier beriget den internationale jazzscene med sit rytmiske drive, lyriske spil samt sine mange smukke kompositioner.

Bassisten Lennart Ginman er kendt for at kunne lægge et solidt fundament, for et udsøgt melodiøst solospil og for evnen til at lade sit spil kommentere og rammesætte solisten på udsøgt vis.