Jazz og æggekage. Kom og vær med

Lokaldebat: Jeg kørte fra Aarup til Assens for at høre musik, og som ekstra gevinst var der også æggekage med i prisen (arrangementet Jazz og Æggekage i Skovpavillonen i Assens 7. juli). Alt sammen var super godt. Det var helt perfekt, men nu kommer det sure opstød.

Hvor er det synd, at der ikke er flere, der bakker op om sådan et arrangement. Jeg vil mene, der var omkring 40 personer, men der er nemt plads til 50 flere. Arbejdet for alle de frivillige er det samme, men lysten bliver løftet lidt, hvis der lige møder lidt flere frem, musikken er jo ikke gratis.

Jeg tænker, at hvis ikke det kan hænge sammen, kan det jo være, det stopper til stor ærgelse for alle os, der kan lide god jazz. Prøv dog for pokker at være med. Det er en overkommelig pris for at deltage, der er mange flinke mennesker, som man får en snak med. Med andre ord: hank op i dine venner, naboer eller arbejdskammerater, og mød op. Du bliver ikke skuffet

Næste gang er søndag 4 august. Det er synd, hvis noget sådan stopper,nu har det jo efterhånden kørt en del år.

Tag jer nu sammen og kom næste gang

Vi ses.