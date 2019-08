Jazz i Skovpavillonen. Sørg nu for at møde op

Søndag 4. august blev en goddag på mange måder. Varme sol og jazz på Skovpavilionen i Assens og ikke mindst var der 82 personer, der have fundet vej til det fine arrangement til stor glæde for alle de frivillige, der sørger for at vi kan komme ned og høre god gammeldags jazz som blev leveret Silvermoon Jazz Orkester (mange fine numre, serveret med humor).

Sørg nu for også at møde op 1 september (sidste gang i år), der går det løs igen, det kunne være sjovt om vi kunne blive 100 personer, så er jeg sikker på at der også næste år vil være jazz i Assens.

Dem der var der søndag 4 august, er jeg sikker på nok skal møde op igen og få endnu en god oplevelse fra kl. 12.30 til 15.30 - vi ses i Assens.