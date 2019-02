Jane reddede Kurt: Børnene sov fra det hele

39-årige Jane Bundgård Jørgensen måtte tænke hurtigt, da hendes 38-årige kæreste, Kurt Christian Pedersen, en morgen pludselig faldt om på badeværelset. Jane holdt Kurts hjerte i gang, indtil ambulancen kom til.

Vissenbjerg: Søndag den 26. august går 38-årige Kurt Christian Pedersen og arbejder udenfor sit hjem i Vissenbjerg, som han deler med sin kæreste gennem 14 år, Jane Bundgård Jørgensen, og deres to sønner, Jonathan på 11 år og Silas på otte år. Han er tømrer, og hænderne er skruet ordentligt på. Derfor går Kurt og arbejder på nogle projekter derhjemme hele søndagen, inden han senere på aftenen lægger hovedet på puden ved siden af Jane og falder i søvn. Herfra kan Kurt ikke huske, hvad der sker de næste par dage. Men det kan Jane Bundgård Jørgensen. Hun vågner næste morgen klokken 5.30, da Kurt Christian Pedersens vækkeur ringer, og han står op og går ud på badeværelset ved siden af parrets soveværelse. Jane vender sig om på den anden side og forsøger at sove videre. Hun skal først møde senere på arbejde. Et par minutter efter hører hun larm og et brag ude fra badeværelset. Først tænker hun; "åh, nu larmer han igen". Kurt kan nemlig godt finde på at larme lige lidt rigeligt om morgenen. Men Jane bliver ved med at kunne høre en mærkelig lyd, som hun ikke rigtig kan placere. Det lyder lidt som voldsom snorken, og det lyder helt forkert. Cirka ti sekunder efter står hun ude på badeværelset, hvor hun finder Kurt liggende blødende på gulvet.

Jane og Kurts to drenge, Jonathan (tv) og Silas, sov heldigvis fra det hele, da Kurt faldt om med hjertestop en mandag morgen i august. Deres mormor og morfar kom heldigvis og passede dem, da deres forældre hastede afsted til sygehuset. Foto: Kim Rune

Helt væk Han er pludselig faldet om med hjertestop i en alder af 38 år. Han er i et krampelignende anfald, og en chokeret Jane Bundgård Jørgensen må handle hurtigt. - Jeg tænker overhovedet ikke, at det er et hjertestop. Men jeg kan godt se, at den er helt gal. - Jeg får ringet til alarmcentralen. Jeg fortæller, hvad der er sket, og samtidig kan jeg se, at Kurt begynder at blive blå i hovedet, fortæller hun i parrets køkken i Vissenbjerg her et halvt år efter. Hun får at vide, at hun skal begynde på hjertemassage. - Jeg har været på kursus i førstehjælp flere gange, fordi jeg arbejder som pædagog. Men jeg havde aldrig troet, at det var noget, jeg fik brug for herhjemme. - Så jeg havde brug for, at der var en i telefonen, der kunne fortælle mig, hvad jeg skulle gøre. Det føltes som vanvittig lang tid, inden ambulancen kom, siger hun. Jane Bundgård Jørgensen bliver guidet, og hun holder gang i Kurts hjerte i 12 minutter, inden ambulancen ankommer.

Det var på badeværelset, at Kurt en tidlig morgen pludselig faldt om af hjertestop. Havde han faldt om et halvt år tidligere, havde Jane sovet ovenpå og formentlig intet hørt. Kurt blev dog heldigvis færdig med at renovere deres soveværelse i stueetagen inden. Foto: Kim Rune

Sov fra det hele Imens Jane pumper på livet løs på Kurts brystkasse, flyver der mange tanker gennem hendes hoved. - Jeg tænker; det sker bare ikke det her. - Og jeg var frygtelig bange for, at ungerne skulle vågne af det hele. Jeg var så bange for, at de skulle se det her, siger hun. Men Jonathan og Silas sov fra det hele og nåede derfor slet ikke at opdage, at deres far var død i 20 minutter. - Jeg kunne godt mærke, at det var alvorligt. - Men jeg tror først, at det senere er gået op for mig, hvor alvorligt det egentlig kunne have været. Og at vi kunne have mistet Kurt, siger Jane. Ambulanceredderne arbejder i lang tid på Kurt Christian Pedersen, og de må give ham stød to gange med en hjertestarter, før hjertet begynder at slå igen.

Jane og Kurt planlægger en familieferie til Thailand. Det er en ferie, de har haft i tankerne længe, men ikke fået gjort noget ved. Men Kurts hjertestop har gjort, at nu skal de finde tiden til at komme afsted. De mangler dog fortsat, at Kurt kan blive godkendt af forsikringsselskabet til at kunne rejse. Foto: Kim Rune

Ingen årsag Da vågner han lidt op og fægter lidt med armene. Og dét er et rigtig godt tegn, får Jane Bundgård Jørgensen at vide. Da parret ankommer på hjerteafdelingen på OUH, bliver Kurt undersøgt, men lægerne kan hverken se åreforkalkninger eller huller i hjertet. - De kan faktisk ikke se, hvad der er årsag til mit hjertestop. De mener, at jeg har haft hjertesvigt inden, og min pumpefunktion er kun på 25 procent, fortæller Kurt Christian Pedersen. Den nedsatte pumpefunktion betyder, at Kurts hjerte er forstørret. Lægerne køler hans krop ned for at få stabiliseret hjertet, og Kurt kan først rigtigt huske noget fra onsdag aften. - Det første, jeg kan huske, er, at det ikke kan passe, at jeg har haft hjertestop. Jeg er jo kun 38 år. Det er en meget mærkelig og surrealistisk oplevelse. - Jeg fik også en følelse af afmagt, for det burde ikke kunne ske for sådan en som mig, der hverken vejer for meget eller rører mig for lidt. Det kom bag på mig, at det kunne ske, siger han.

Betyder alt Det var Jane Bundgård Jørgensens hurtige indsats, der holdt liv i Kurt Christian Pedersen, der er tilbage i fuldt vigør igen. - Det betyder det hele, at Jane holdt hjertet i gang. Ellers havde jeg ikke været her i dag, siger han. Selvom det er blevet hverdag, så sidder oplevelsen stadig i den lille familie. - Jeg tror, vi tænker anderledes nu, siger Jane. - Ja, vi prioriterer anderledes, og de små bagateller lægger vi hurtig bag os. For det livet for kort til, siger Kurt.