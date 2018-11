Jagtgevær og slagvåben: Glamsbjerg-rockere i retten tirsdag

MC Gremium

Den tyske rockerklub blev grundlagt i Manheim i 1972.Klubben har over 140 afdelinger i flere lande, blandt andet Danmark, Norge, Polen og Italien.



Gremium etablerede sig i Danmark i efteråret 2014 med deres første klubhus i Haslev på Midtsjælland.



I slutningen af juni i år blev MC Gremiums præsident i Danmark, Abdullah El-Chami, skudt og dræbt på Amager.



MC Gremium har tidligere været i konflikt med grupperingen Black Jackets, som udsprang af grupperingen Brothas. Konflikten menes at ligge bag et skyderi på Peter Bangs Vej på Frederiksberg i 2016, som kostede en 23-årig mand livet.



I Danmark har medlemmerne af MC Gremium været involveret i alt fra narkohandel, pengeafpresning, drab, vold, trusler, våbenbesiddelse- og salg og skatteunddragelse.



Rockergruppen har i Danmark omkring 90 til 100 fuldgyldige og prospect ("på prøve", red.) medlemmer.



Det er Anklagemyndighedens formodning, at Gremium MC har et klubhus med medlemmer tilknyttet etableret i Glamsbjerg.