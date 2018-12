Jagtgevær i bagagerummet: Fængsel i over to år

En 30-årig mand blev i starten af november idømt to år og seks måneders fængsel, fordi han var i besiddelse af et oversavet jagtgevær i sin bil, da han kom kørende på Fynske Motorvej ved Aarup.

Manden blev stoppet af Fyns Politi omkring en kilometer vest for afkørslen mod Aarup. Patruljen valgte at undersøge mandens bil, og her fandt de altså det oversavede jagtgevær, de skarpe haglpatroner og en kniv.

Aarup: En 30-årig mand tog en rigtig dårlig beslutning den 21. juli i år. Han valgte at køre rundt i sin bil på den fynske motorvej omkring klokken et om natten med et oversavet jagtgevær og skarpe haglpatroner i sit bagagerum.

Fængslet i over to år

30-årige Rasmus Orup blev nemlig idømt ubetinget fængsel i to år og seks måneder ved retten i Odense. Retten mente ikke, at der var grundlag for at gøre straffen helt eller delvist betinget, ifølge rettens domsbogen. Retten endte derfor med at imødekomme den straf, som anklageren havde nedlagt påstand om.

Rasmus Orup erkendte sig skyldig i tiltalen, og han fortalte i retten, at han fast arbejdede som lastvognschauffør, indtil han blev anholdt og varetægtsfængslet. Et arbejde, som han kan vende tilbage til, når han bliver løsladt. Derudover fortalte han også, at han har en kæreste og to børn.

Den 30-årige fortalte retten, at han er meget interesseret i motorcykler, og at han er medstifter af en neutral motorcykelklub, som ikke har relation til bande- eller rockermiljøet.

Rasmus Orup og hans forsvarer gjorde det klart for retten i Odense, at han var villig til at udføre samfundstjeneste, hvis han kunne få en delvist betinget dom.

Men dette håb imødekom retten dog ikke, og Rasmus Orup blev altså fængslet ubetinget i to år og seks måneder.

Fyens Stiftstidende skriver altid navn og alder på den dømte, når dommen er mindst et års ubetinget fængsel eller forvaring. Vi nævner navn efter dom ved første instans.