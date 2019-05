Jacob Hauberg Lohmann til gallapremiere i Assens: - På et tidspunkt fandt jeg nydelse i det onde

Filmen "De frivillige" handler om raffineret magt og fint fællesskab mellem fængslets lavest rangerende indsatte fortalt med sort humor. Hovedpersonen bliver spillet af Jacob Hauberg Lohmann, der ser sin rolle som den enlige hanløve, som kommer og ødelægger flokken.

- Filmen handler om magt og fællesskab i fængslets kosmos, fortæller Frederikke Aspöck, der har instrueret spillefilmen 'De frivillige', som udspiller sig i Assens Arresthus og havde gallapremiere på Tobaksgaarden 27. maj. - Hovedpersonen handler temmeligt ... impulsivt og egoistisk, siger instruktøren og skuer til sin kollega og skuespiller Jacob Hauberg Lohmann, der netop spiller hovedrollen Markus Føns - en berømt og berygtet erhvervsmand, der er blevet varetægtsfængslet for skattefusk. Stjernestatus i fængslet er ikke altid godt, og erhvervsmanden vælger at komme i frivillig isolation, selvom det betyder, at han skal sidde sammen med fængslets lavest rangerende indsatte - nemlig dem, der gør børn og kvinder fortræd. Her bliver Markus Føns en del af fængselskoret, som den selvudnævnte korleder Niels (Anders Matthesen) styrer med løse hofter og hård hånd. Kend din plads, hold tempoet, er mottoet. Dobbelt- og til tider tredobbelt tempo på højskolesangbogens gamle sangskatte. - De får den forkerte mand ind. Jeg er den enlige hanløve, der kommer og ødelægger flokken uden skrupler, siger Jacob Hauberg Lohmann og fortsætter: - På et tidspunkt fandt jeg nydelse i det onde. Som alle de gange i gymnasiet, hvor man blev provokeret og havde lyst til at smække alle en på hovedet. Det gør man selvfølgelig ikke, men i den her rolle kunne jeg gøre det. Udnytte folk omkring mig med intellekt og snuhed.

De Frivillige 'De Frivillige' er en sort komedie af Frederikke Aspöck om finansmanden Markus Føns (Jacob Hauberg Lohmann), der er varetægtsfængslet. Mens han sidder fængslet, kommer han med i fængselskoret, hvor der udspiller sig en magtkamp mellem ham og den selvudnævnte korleder Niels (Anders Matthesen).Filmen er filmet i Assens Arresthus.



'De Frivillige' havde gallapremiere på Tobaksgaarden i Assens 27. maj.



Filmen har biografpremiere 13. juni.



Instruktør: Frederikke Aspöck



Medvirkende: Jacob Hauberg Lohmann, Anders Matthesen, Søren Malling, Anders Brinck Madsen og Christopher Læssø.

Filmens tager sit humoristiske afsæt i højskolesangbogen, hvor Jacob Hauberg Lohmann udpeger 'Jens Vejmand' som favoritsang. Kollegaen Christopher Læssø foretrækker 'I Østen Stiger Solen Op' eller den med 'kuk-kuk kuk-kuk fallera'. Foto: Kim Rune

Research i Vestre Fængsel Filmen starter hårdt på med dansk sort humor, der for alvor tager fart, når Anders Matthesen svinger hofterne, mens han dirigerer det tvivlsomme kor, eller nænsomt nørkler med at lave farverige strikpomponer til Føtex perfekt runde. Men herfra tager dramaet stille over og tilfører filmen et dybere og mere samfundskritisk lag. - Det er ikke kun rent drama. Jeg har doseret det, som jeg synes, er perfekt. Som samfund ser vi meget forskelligt på forbrydere. Jeg har besøgt Vestre Fængsel med manuskriptforfatter Lars Husum for at lave research, og her laver de også pomponer, siger Frederikke Aspöck. - Det er komisk, men også tragisk, hvor meget energi, de bruger på de pomponer. Det er selvfølgelig mig, der dømmer her. Men de mænd kan tydeligvis alt muligt andet og mere end at lave pomponer, siger Jacob Hauberg Lohmann. - Før i tiden satte de folk i fængslerne til at lave møbler til skoler, men de bliver nu produceret på fabrikker i Kina, siger instruktøren.

Instruktør Frederikke Aspöck har blandt andet lavet research til filmen i Vestre Fængsel, hvor de indsatte laver pomponer og papirposer. Foto: Kim Rune

Tidligere HA-rocker Skuespiller Christopher Læssø spiller Simon, der ligesom Markus Føns er i frivillig isolation, men dog sidder inde af helt andre grunde end skattebedrageren. - Men jeg siger ikke, hvad han har gjort, lyder det fra Læssø. - Det er et godt skuespillerkneb, at ens karakter har en hemmelighed. Men den skal være god. Engang spillede jeg en rolle, som, jeg forestillede mig, havde slugt en colaflaske med røven. Det blev lidt sært, siger Christopher Læssø. Lohman trak i stedet på et tidligere karakterarbejde, hvor han fulgte en tidligere HA-rocker. - Jeg fulgte ham for at lære noget om magtstrukturer. Han var opsynsmand på en byggeplads, og bare han kom kørende i sin bil, rystede alle i bukserne. Det handler om at få magt uden at være fysisk størst eller bruge store ord. Jeg tænker bare, at jeg ejer rummet, når jeg går ind, siger Jacob Hauberg Lohmann. - Er det nok bare at tænke det? - Ved du hvad? Det er lige før.