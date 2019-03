Ivrig lystfisker i spidsen for nyt turistcenter ved Helnæsbugten

53-årige Arne Kvist Rønnest er blevet ansat som projektchef for det kommende nationale center for kyst- og lystfiskerturisme ved Helnæsbugten.

Agernæs: Helnæsbugten er ikke ny for Arne Kvist Rønnest, som i midten af april tiltræder som projektchef for det kommende nationale center for kyst- og lystfiskerturisme, som skal ligge i og drives af Assens Kommune. Den nye projektchef har en stor interesse for lystfiskeri, og har tidligere prøvet kræfter med havørredfiskeri i farvandet ved Helnæs.

Arne Kvist Rønnest kommer fra en stilling som direktør for Fonden Esrum Kloster & Møllegård, og har tidligere arbejdet som konsulent, fagleder og afdelingschef i COWI, hvor han har beskæftiget sig med blandt andet miljø- og naturbeskyttelse samt socioøkonomisk værdi af lystfiskeri.

Som leder af det nye nationale center for kyst- og lystfiskerturisme har Arne Kvist Rønnest ambitioner om at skabe et center, der har samfundsmæssig relevans:

- Flere samfundsdagsordener kan bringes i spil - eksempelvis børn og unges faldende naturkontakt og lystfiskeriets rolle i forhold til mental sundhed. Jeg ser også centret som en oplagt arena for undervisning. Endelig mener jeg, at centret skal være en aktiv medspiller i at skabe sundere vandmiljøer og bedre fiskevande, fortæller Arne Kvist Rønnest i en pressemeddelelse fra Assens Kommune.

Første opgave bliver dog at afdække centrets målgrupper og at få ideen og konceptet helt på plads for centret, som i finanslovsaftalen fra 2017 fik tildelt i alt 32 millioner kroner til etablering.

Arne Kvist Rønnest er 53 år og bor i Virum. Han har planer om at flytte til Fyn i nærmeste fremtid sammen med sin hustru.