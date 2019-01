Tommerup St.: Der er irsk aften på Lilleskov Teglværk fredag 29. marts.

Her bliver der lagt op til en festlig aften med spisning og musik ved bandet The Irish Waterfalls - og nåede man ikke at opleve dem sidste år eller ønsker man et gensyn - så er chancen der altså nu.

Der er højst 85 billetter til 275 kroner - inklusive irsk stuvning og irish coffee, og billetsalget begynder 12. januar i Møbel- og genbrugsladen, Lilleskovvej 69, Tommerup St. /exp