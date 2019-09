Investorer søges: Plads til masser af tæt-lavt byggeri i Aarup

De nye udstykninger nærmer sig Skydebjerg, men den nye udviklingsplan for Aarup sikrer, at den ikke kommer til at vokse sammen med naboen mod syd. Grafik: Mikkel Damsgård Petersen

Assens Kommune tror på efterspørgsel på mindre boliger. To områder til tæt-lav og blandet bebyggelse udbydes i Aarup.

Aarup: - Det er vores guldæg, siger Dan Gørtz (V), formand for Miljø, Teknik og Plan i Assens Kommune om en ny udstykning, der er undervejs ved Ørsbjergvej/Assensvej i Aarup, en del af den byvækstplan for Aarup, der ad åre giver plads for 350 boliger, som byrådet vedtog i december. Den aktuelle udstykning vil dels blive tilgængeligt fra dels Ørsbjergvej, dels fra rundkørslen. - Hvis det laves genialt vil alle få en temmelig unik sydvestvendt udsigt med sol hele dagen, siger Dan Gørtz om området, hvor der bliver plads til såvel tæt-lavt byggeri som parcelhuse. Omtrent lige mange af hver type. Området har i byvækstplanen fået navnet "Bakkehusene". Næste skridt bliver at opfordre byggefirmaer, projektudviklere og arkitekter til at komme med forslag til, hvordan det kan tage sig ud. - I Aarup er der tradition for den frie ret til at bygge, som man ønsker, men vi er nødt til at have en plan for, hvordan udstykningen skal være, siger Dan Gørtz, hvis mest optimistiske bud lyder på, at området vil være klar i foråret næste år.

Der er mange mindre boliger i spil, men de seneste 20 år er der ikke opført en eneste. Vi mangler noget til dem i sølvbryllupsalderen, dem der gerne vil blive boende men i noget mindre. Dan Gørtz (V), formand for Miljø, Teknik og Plan.

- Hvis det laves genialt vil alle få en temmelig unik sydvestvendt udsigt med sol hele dagen, siger udvalgsformand Dan Gørtz (V) om området, hvor der bliver plads til såvel tæt-lavt byggeri som parcelhuse. Arkivfoto: Laust Jordal

39 tæt-lave boliger Også på den anden side af Assensvej sker der noget. Og her er projektet måske nærmere på en realisering. Miljø-, Teknik- og Planudvalget har netop vedtaget en lokalplan, som baner vej for 39 boliger opført som tæt-lav bebyggelse, det vil sige dobbelthuse, rækkehuse eller klyngehuse. Med almennyttige boliger på vej i både Aarup og Assens, og et privat projekt i Vissenbjerg med 34 lejeboliger, vil Assens blive ganske godt forsynet med mindre boliger. Og det er der brug for, mener Dan Gørtz. - Der er mange mindre boliger i spil, men de seneste 20 år er der ikke opført en eneste. Vi mangler noget til dem i sølvbryllupsalderen, dem der gerne vil blive boende men i noget mindre, og i Aarup er det også efterspurgt af lokalrådet. Der vil blive flere og flere ældre, der kan klare sig selv, og som også er gode at have i et lokalsamfund, siger han. Assens Kommune fik sidste år lavet en potentialeanalyse af boligbehovet i Assens Kommune i fremtiden, og den bekræfter, at der er efterspørgsel på mindre boliger. Analysen udarbejdet af Exometric viser også, at 69 procent af dem, der kunne overveje at flytte til Assens Kommune, også synes, at Aarup er interessant, nævner kommunen i en pressemeddelelse om udstykningen ved Solbakken.

For meget trafik Området ejes af Assens Kommune, men vil komme i udbud for investorer. På den første etape af Solbakken, der i dag er næsten fuldt udbygget, er der ikke udelt begejstring for udsigten til tæt-lavt byggeri, mange boliger er lig med mange biler, som man forudser vil give meget trafik på Solbakken morgen og eftermiddag. Også en potentiel investor har indsendt høringssvar. Han ønsker mulighed for flere boliger samt mulighed for etagebyggeri, hvor lejlighederne er adskilt i vandret plan. Han ønsker ikke at bygge boliger i to etager, siger han. Administrationen medgiver, at man vil være opmærksom på de trafikale udfordringer, der måtte komme. Når det gælder selve byggeriet, så lægges der vægt på, at det ikke skal ligne alt andet, derfor ønsker man ikke etagebyggeri, men boliger, der alle får udsigt fra udearealerne. Der kalkuleres med grunde på op til 400 kvadratmeter pr. bolig. Eventyrbakken og Solbakken er udstykket i de senere år med i alt 54 grunde. I dag er der blot 10 tilbage, og af dem er fire reserverede, oplyser Assens Kommune.