Pia Offer Madsen (V):- Det er en god idé at oprette et integrationsråd, men det må ikke blive en ekstra administrativ udgift for Assens Kommune. Vi har i det respektive udvalg (Uddannelse, Børn og Familie, red.) været med til at prioritere flere midler til Assensskolen, og der er ikke flere midler lige nu. Der er mange områder, som trænger til et løft, og vi vil gerne styrke skolerne generelt, ikke blot tosprogsområdet. Jeg oplever, at der i lokalsamfundene er et ønske om at fordele flygtninge mere jævnt, og det er en skam, hvis det er boligforhold, der skal stå i vejen for det. Vi har jo et udvalg, der arbejder med planområdet, herunder boligmassen, og det kunne jo være en opgave for dem.