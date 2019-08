Integration. Fremmed i Assens

Ingen skal føle sig fremmed i Assens Kommune, lyder det i det politiske oplæg fra Socialdemokratiet i Assens.

Næh, det er en meget sympatisk overskrift, som primært omhandler oplægget til en bedre integration af borgere af udenlandsk herkomst.

Der er ifølge Danmarks statistik 41.212 borgere i Assens, heraf 2.600 af udenlandsk herkomst, men man kan som borger i Assens nogle gange måske også føle sig helt fremmed i egen kommune.

Der listes syv punkter, som er de bærende dele i oplægget, men der er også en klar erkendelse af, der ingen penge er i Assens i øjeblikket, så det må ikke koste noget.

Så de punkter vil jeg som borger gerne deltage i at debattere fremover, men lige her tillader spaltepladsen det ikke.

Men et enkelt punkt til oplægget, jeg gerne ville tilføje, er at hilse på sine medborgere med et smil, uanset herkomst eller overbevisning, når vejene krydses.

Det koster ikke noget og kan helt sikkert skabe grobund for en bedre kommune at bo i for alle, uanset herkomst.

Goddag, kære medborgere.