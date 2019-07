Assens Kommune bliver kritiseret for, at 17-årigt voldtægtsoffer først kommer til psykolog et halvt år efter, voldtægten blev anmeldt. Trine Wittrup, leder af Ungeenheden i Assens Kommune, kan ikke kommentere på den konkrete sag, men udtaler sig her generelt om psykologhjælp i overgrebssager.