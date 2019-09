Ingen frivillige: Butik lukker

Assens: Danmission Genbrug i Assens holder åbent for sidste gang fredag 6. september. Butikken har siden 2014 været drevet af lokale frivillige. Mangel på frivillige får nu Danmission til at lukke butikken.

"Det er gennem flere år blevet sværere og sværere at drive genbrugsbutik i Assens. Desværre har vi haft svært ved at finde frivillige kræfter til at stå for butikkens daglige drift. Vi er mange organisationer, foreninger og kommunale instanser, der bejler til de frivillige. Det har vi desværre også kunne mærke", siger leder af Danmission Genbrug & Salg, Jannie Zillig, i en pressemeddelelse.

