Sandager Næs: Der bliver ingen blå flag til Sandager Næs denne sommer. Sidste år var badevandet ved Sandager Næs udfordret af e-colibakterier, som betød, at det blå flag måtte tages ned, og det har indflydelse på, at Miljøstyrelsen nu har nedklassificeret vandet fra den bedste kvalitet "udmærket" til den næstbedste "god". Kun strande med udmærket badevand kan opnå det blå flag. Badevandet klassificeres på baggrund af fire års badevandsresultater. Assens Kommune har derfor kun genansøgt om Blå Flag på to strande, Assens Næs og Løgismose Strand. /liw