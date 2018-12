Information om gymnasiet for efterskoleelever

Glamsbjerg: Fredag den 28. december orienterer Det Blå Gymnasium I Glamsbjerg om gymnasieuddannelsen.

Mødet er i første omgang tiltænkt elever, der for øjeblikket går på efterskole og derfor ikke kan komme til de traditionelle informationsmøder.

Udover det generelle om gymnasieuddannelsen orienteres der om Medieakademiet, der er et samarbejde med Syddansk Universitet, Fynske Medier, DR og TV2/Fyn.

Det sidste nye tiltag er brug af Virtual Reality (VR), så derfor bliver der også mulighed for at prøve VR-briller på informationsmødet. Man skal blot huske at medbringe sin smartphone.

Mødet begynder klokken 16, og alle er velkomne. /SP