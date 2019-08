Assens: Alle har ret til æblekinder og vind i håret, derfor har Æblefestival Assens Kommune kastet sig ud i et nyt projekt, lyder det i en pressemeddelelse. - Sammen med gode samarbejdspartnere har vi købt to cykelrickshaws, som bliver tilknyttet Rehabiliteringscenter Vissenbjerg. Naturen og samvær med andre mennesker er vejen til øget livskvalitet. Med dette projekt er det muligt at cykle med ældre, fysisk eller psykisk udfordrede, i cykelrickshaw. Turene går ud i naturen, ud for at finde æbletræer og opleve naturen og ikke mindst få æblekinder og vind i håret. Torsdag 29. august klokken 18 er der indvielse af cyklerne, som er indkøbt med støtte fra forskellige fonde. Det foregår på Rehabiliteringscentret på Østergade 7b Vissenbjerg, hvor cyklerne også får holdeplads, når de ikke er ude på vej og gade. Der er oplæg fra "Cykling uden alder" ved Søren Steffensen. Social og sundheds-udvalgsformand Charlotte Kjær klipper snoren og indvier cyklerne. Der er mulighed for at prøve cyklerne og æblefestivalen er vært ved lidt spiseligt. Man kan se mere på www.cyklingudenalder.dk.