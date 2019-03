Industrien byder på koncert med Ivan Pedersen & Trio

Aarup: Fredag den 22. marts kl. 20 kan man på Industrien og opleve sanger og musiker Ivan Pedersen og hans trio.

Ivan Pedersen har været 52 år på scenen og er stadig spillevende. Sangeren har været i gang i to menneskealdre - og har stadig hjertet med.

Det burde være i orden at gå på pension, når man er 68 år gammel, men ikke for Ivan Pedersen. Arrangørerne lover at "du kommer til at genhøre gamle kendinge, sange fra det seneste album og hvem ved, hvad der musikalsk ellers kommer til at ske? I reglen disker Ivan op med små courserier - sande og opdigtede - om snart sagt alle aspekter af livet, ofte afsluttet med bidske, kærlige pointer".

Det er foreningen "Musik på Industrien" i Aarup, der står bag arrangementet, hvortil der kan købes billetter på hjemmesiden www.musikpaaindustrien.dk - eller i døren på koncertaftenen. /EXP