Indsigt: Det er resultaterne for genanvendelse, der tæller

- Hvorfor forlanger I, at syltetøjsglas og dåser skal være uden madrester?

- Hvis der er madrester i, er det dagrenovationslignende, som et helt andet system håndterer. Ved Dansk Affald (som håndterer det genanvendelige affald for Assens Kommune, red.) er det rigtige mennesker, der står ved anlægget og sorterer urenheder fra. Genbrugsbeholderen er en tør fraktion, hvis man sorterer rigtigt. Vi skal også tænke på, at vi på den måde slipper for hvepse, fluer, skadedyr og lugt.

- Miljøstyrelsen viser i en video, at det er nok at skrabe glassene rene, og i Københavns Kommune gælder det også dåser - sågar med makrel. Hvorfor er reglerne anderledes i Assens?

- Det afhænger af, hvortil vi lokalt afsætter vores materialer. Vi skal overholde de retningslinjer, Dansk Affald har i forhold til deres miljøgodkendelse. Hele humlen i genbrugsbeholderen er at øge genanvendelsen. Det, som er forkert i beholderen, ryger til forbrænding. Og det bliver en endnu dyrere forbrænding, når vi først bringer det til Vojens, før de sender det til forbrænding, end hvis det var håndteret rigtigt fra starten.

- Hos Marius Pedersen siger de også ifølge Otto Hansen, at der ikke er grund til at vaske glas, fordi det i den videre håndtering vaskes ved højere varmegrader, end vi kan selv. Igen, giver det så mening, at man i Assens Kommune skal aflevere tingene renere end andre?

- Alle laver deres kontrakter med deres videre anlæg. Vi kan ikke koble Marius Pedersens aftaler på Dansk Affald og tro, de har de samme aftaler.

- Kan det give anledning til, at I ser jer om efter en anden leverandør, så man undgår dobbelt ressourcespild?

- Vi plejer at anbefale, at man bruger det vand, man alligevel skyller gryder og tallerkener i. Er man længe om at fylde sin opvasker, kan man også bruge den i stedet for vand fra hanen. Er det svært at få rent, er det bedre at smide det til dagrenovation. Det skal ikke blive for tungt at arbejde med.

- Otto Hansen siger, at hvis han ikke kan smide det i den grønne spand uden at skylle det, så bruger han bare den sorte spand til dagrenovation. Hvad siger I til det

- Regulativet siger, at man skal sortere. Vi skal alle gøre, hvad vi kan for miljøet og genbrugsprocenten.

- Har I sanktionsmuligheder?

- Nej, vi har ikke. Hvis nogen har det, er det kommunen. Vi jagter genanvendelsesprocenter. Vi kan ikke tvinge folk, men det skal gerne være sådan, at man kan se fornuften i at sortere både for sine børn og børnebørns skyld.

- Otto Hansen sorterer meget. Kan du forstå, at det her irriterer ham, når han ikke kan se en mening med det?

- Det kan jeg sagtens, men vi kan alle møde regler i samfundet, vi gerne så anderledes. Især fordi man først har set sig sur på det, fylder det hver gang, man skal skylle et glas.

- Stiller I krav til dem, der håndter jeres affald?

- Ja, det skal vi. Vi beskriver naturligvis også specifikke ting. Men det vigtigste er, at så meget som muligt genanvendes gennem borgernes sortering og vores håndtering.