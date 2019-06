Indsatsleder om naboaktion: - Hvis man er ved at brænde inde, er selv et minut lang tid at vente

Onsdag klokken 18.05 fik Fyns Politi en anmeldelse om en brand i en etageejendom på Stationsvej i Aarup.

Før brandfolk og patrulje nåede frem til stedet, havde branden dog allerede udviklet sig så voldsomt, at to beboere, Nicolai Himmelstrup og hans treårige datter, havde set sig nødsaget til at springe ud ad vinduet i deres lejlighed på anden sal.

Her var de blevet hjulpet af en række naboer, som havde bredt puder ud på jorden og grebet både faderen og datteren i et udstrakt tæppe, som de holdt hen over puderne.

Per Johannesen, som er indsatsleder ved Beredskab Fyn, fortæller, at han aldrig har oplevet en lignende situation. Han roser de involverede for at handle hurtigt, men havde også gerne set, at beredskabet, der var fem minutter om at dukke op, selv havde kunnet nå at tage hånd om situationen.

- Som udfaldet af brandforløbet var, havde det måske været optimalt at vente på brandvæsnet. Men hvis man føler, man er ved at brænde inde, er selv et minut jo lang tid at skulle vente, siger Per Johannesen, der derfor godt forstår Nicolai Himmelstrups beslutning.