Assens: The Grenadines spiller på Tobaksgaarden fredag 22. marts klokken 21.

Bandet har eksisteret siden 2014, og det består af Laurits Emanuel, Kasper Ejlerskov Leonhardt, Morten Fillipsen, Kasper Daugaard og Dennis Debannic.

Inden The Grenadines går på scenen, varmer Caper Clowns op. Det er et indie pop-rock-band, der sidste år blandt andet udgav singlerne "The Way I Dream" og "Sacre Bleu".

Man kan købe billetter på Tobaksgaardens hjemmeside. /cak