Assens: Lørdag aften var der indbrud på Plum-grunden i Assens, hvor Fyns Almennyttige Boligselskab, FAB, er i gang med at opføre 55 almennyttige boliger ved siden af den gamle og fredede tømmerlade.

Det fremgår af Fyns Politis elektroniske døgnrapport.

Et hegn er ødelagt, døre er brudt op, og omkring 60-70 spande med maling er blevet stjålet.

Fyns Politi oplyser, at de har snakket med pladsformanden, der fortæller, at der måske også er blevet stjålet andre ting. Det er der ikke overblik over endnu.