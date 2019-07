Assens: En rude i et vindue blev knust, da ukendte gerningsmænd skaffede sig adgang til en ejendom på Havnegade i Assens.

Det kan man læse af Fyns Politis elektroniske døgnrapport.

Deres formål var tilsyneladende at begå indbrud, og af døgnrapporten fremgår det, at der endnu ikke overblik over, hvad der blev stjålet ved indbruddet.

Fyns Politi oplyser, at indbruddet er fundet sted på et tidspunkt i perioden fra 16. juli klokken 16 til 23. juli klokken 21.25. /nvp