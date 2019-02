Holte: Holte Autoophug på Holtevej har haft ubudne gæster. Indbruddet er sket mellem lørdag 16. og torsdag 21. februar ved at bryde porten op. Gerningsmanden har forsynet sig godt i værkstedet. Der er ifølge politiets døgnrapport stjålet et skærebrændersæt, ilt og flaskegas, et manometer, slanger, tre vinkelslibere, 10 stjernegafler og et sæt skruenøgler. /liw