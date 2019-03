Torø Huse: Et sommerhus på Jacob Gades Vej i Torø Huse har haft ubudne gæster. Ved hjælp af et koben har gerningsmanden brudt vinduet til husets soveværelse op. Der er tydelige tegn på, at vedkommende har været rundt i alle rum. Der er blandt andet stjålet diverse lamper i forbindelse med indbruddet, der blev anmeldt lørdag eftermiddag. (liw