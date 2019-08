Indbrud i lagerhal: Væk er Volvo, motorcykel, kompressor og værktøj

Kirke Søby: En eller flere tyve har på et tidspunkt mellem mandag klokken 21 og tirsdag klokken 6.40 haft held til at fjerne to køretøjer og en del værktøj fra en lagerhal på Billesvej i Kirke Søby mellem Assens og Glamsbjerg.

Ifølge Fyns Politi er tyvene kommet ind ved at bryde hængelåsen på en træport op, og derefter havde de frit spil i laden, som også bliver brugt som lagerhal. Her fandt de en lyseblå Volvo 780 med registreringsnummeret MZ 40404, en rød Honda ATV (en firehjulet motorcykel) model Foreman, en kompressor og forskelligt elværktøj og almindeligt værktøj.

Indbruddet blev anmeldt tirsdag morgen. Oplysninger om indbruddet eller de stjålne genstande kan gives til Fyns Politi på telefon 114.