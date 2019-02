Aarup: Politiet oplyser på døgnrapporten, at indhegningen til Munck Asfalts lagerbygning på Ridderstien er blevet klippet over og at en dør ind til lagerbygningen er forsøgt opbrudt.

Et vindue ind til lagerbygningen blev knust, og rulleporten blev åbnet, oplyser ordensmagten. Der blev stjålet bl.a. en pumpe, diesel og en fedtbeholder./MAKL