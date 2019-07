Vedtofte: Gravernes kontor på Vedtoftevej ved Vedtofte har haft besøg af særdeles ubudne gæster.

Således har der været indbrud, kan man læse af Fyns Politis elektroniske døgnrapport.

Gerningsmændene stjal ifølge døgnrapporten diverse håndværktøj med batteri.

Ved indbruddet, der blev begået på et tidspunkt i tidsrummet fra fredag klokken 12 til søndag klokken 7, skaffede tyvene sig adgang til tyvekosterne via et vindue. /nvp