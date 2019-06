Aarup: Den tyv, der mellem søndag aften klokken 20.30 og mandag morgen klokken 8:15 var på spil i en garage på Udsigten i Aarup, synes at have haft planer om en grillaften. I hvert fald tog vedkommende en kasse med tilbehør til en Weber-grill samt to flasker rødvin med sig. Der blev desuden stjålet værktøj. /liw