Vissenbjerg: Der var ingen byttepenge i kasseapparatet, da ejeren af en forretning på Østergade i Vissenbjerg mødte ind torsdag morgen.

For i nattens løb havde en eller flere gerningsmænd brudt ind i forretningen stjålet byttepenge og en computer, som stod på kontoret i forbindelse med forretningen.

Ifølge Fyns Politis elektroniske døgnrapport skaffede gerningsmændene sig adgange til forretningen ved at bryde et vindue op med et koben. Det skal være sket omkring klokken 00.40 torsdag nat. /nvp