Aarup: En tyv har været inde i en beboelse på Dragebakken i Aarup mellem torsdag og fredag i sidste uge. Det oplyser politiet på døgnrapporten.

En rude i vindue ind til badeværelset var forsøgt knust og to andre ruder blev knust ind til to værelser. Huset er blevet gennemrodet, men der er intet overblik over stjålne genstande./MAKL