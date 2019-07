Natten til søndag brød ukendte tyve ind i lageret i Superbrugsen i Assens og stjal drikkevarer. Hvor store mængder, der blev stjålet, er ikke opgjort endnu, men på overvågningskameraer ses en Peugeot Stationcar, som politiet meget gerne vil have fat i. Et kendetegn ved bilen er, at det ene positionslys er slukket. Har man set noget mistænkeligt, vil politiet gerne have et praj.