Haarby: Intet blev tilsyneladende stjålet, da en eller flere ukendte gerningsmænd brød ind i Imerco på Algade i Haarby tirsdag aften.

Ifølge Fyns Politis døgnrapport blev indbruddet begået klokken 23.47, hvor et kontorvindue blev knust med en sten.

Politiet oplyser på døgnrapporten, at de uindbudte gæster kun gik fra vinduet og hen til hoveddøren for blot at gå retur igen. /AMCH