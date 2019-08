Indbrud i Haarby: Bil stjålet

Haarby: Ejeren af en hvid Peugeot 208 fik sig en ubehagelig overraskelse sent fredag aften, da bilen var blevet stjålet.

Det fremgår af Fyns Politis elektroniske døgnrapport.

Ifølge rapporten var bilen stjålet med rette nøgle, som var stjålet fra en bolig på Solvej i Haarby. Her havde en ukendt gerningsmand aflistet en rude i hoveddøren for at skaffe sig adgang til boligen. Skabe og skuffer var gennemrodet, mens flere ting var blevet stjålet. Udover bilnøglen drejer det sig om et fladskærms tv, en Playstation 4, smykker samt håndværktøj. Der er dog stadig ikke fuldkomment overblik over, hvad der mangler.