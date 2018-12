Virksomheden DE Valves på Bodebjergvej i Glamsbjerg blev i perioden fra fredag klokken 16.00 til lørdag klokken 10.00 udsat for indbrud. Gerningsmanden skaffede sig adgang til kontoret ved at bryde et vindue op. Ved anmeldelsestidspunktet klokken 10.04 var der ikke overblik over, hvad der var blevet stjålet, oplyser Ehm Christensen, vagtchef ved Fyns Politi.