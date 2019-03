Indbrud hos frisør: - De tager lige det de skal bruge

Tommerup St.: En beboer på Tallerupvej i Tommerup St. blev ved midnatstid natten mellem mandag og tirsdag vækket af lyden at en rude, der blev knust. Da han kiggede ud ad vinduet så han, at det var hos frisørsalonen Hårsaksen, at det var galt. En person stod udenfor og en anden sprang pludselig ud af et vindue og begge løb efterfølgende fra stedet mod parkeringspladsen bag Rema 1000, fremgår det af politiets døgnrapport.

Mogens Borne, hvis kone, Susanne Borne, driver salonen, fortæller at ingen af dem havde hørt om indbruddet før, de mødte tirsdag morgen og så en plade for et af de store vinduer ud mod Tallerupvej.

- Jeg troede først, at noget havde ramt den på grund af blæsten, fortæller Mogens Borne, der inde i salonen kunne konstatere, at gulvet var fyldt med knuste glasskår.

Med sig havde de to gerningsmænd taget diverse hårprodukter, nogle klippemaskiner, krøllejern med videre, så man kunne få den tanke, at de skulle forsyne sig til en ny salon.

- Vi har hørt, at det er sådan, det foregår. De tager lige det, de skal bruge, siger Mogens Borne.

Det er ikke lykkedes at få en kommentar fra Fyens Politi med hensyn til, om det har oplevet lignende indbrud i andre saloner.

Det varer en ugestid, inden der kommer en ny rude i. Kunderne behøver dog ikke frygte, at fryse eller blæse væk, når de besøger salonen. Der er mulighed for at bruge børneafdelingen, hvortil døren kan lukkes, fortæller Mogens Borne, mens Susanne Borne prøver at få overblik over, hvor mange eksemplarer af det ene og andet produkt, der mangler.

Ifølge vidnet var den begge gerningsmænd iklædt dynejakker. Den ene sort, den anden blålig eller petroleumsfarvet. Begge havde hætten trukket godt op og tildækkede ansigter.