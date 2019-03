Tommerup: Tyve fik aflistet en rude i værkstedets port, og en låsemekanisme var skåret op med en nedstryger. Herefter var der frit slag for tyvene til at stjæle værktøj fra AH Smede og Maskinfabrik. Udover værktøjet blev der også stjålet en bærbar Lenovo PC og et Olympus spejlreflekskamera. Tyveriet skete på et tidspunkt mellem lørdag kl. 12 og søndag kl. 11.30, beretter politiets døgnrapport.