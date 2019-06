Vissenbjerg: En villa på Duedalen har haft ubudne gæster. Gerningsmanden har tilsyneladende skaffet sig adgang ved at knuse hoveddøren med en hegnspæl, som var efterladt nær døren. Der er tegn på, at vedkommende har været rundt i hele huset, da der blev fundet cigaretskodder i et badeværelse, som ligger i modsat ende af huset i forhold til indgangsdøren. Der er ifølge politiets døgnrapport ikke stjålet noget ved indbruddet, der fandt sted onsdag morgen i tidsrummet klokken fem-ni. /liw