Vissenbjerg: I tidsrummet mellem tirsdag klokken 11 og onsdag klokken 7 er der begået et indbrud i en privat beboelse i Duedal Huse i Vissenbjerg.

Det fremgår af Fyns Politis elektroniske døgnrapport.

Af den kan man videre læse, at gerningsmændene skaffede sig adgang til ejendommen ved at bryde et vindue op. Gerningsmændene stjal det, der er i døgnrapporten er kategoriseret som 'indbo', uden at der er en nærmere specifikation af, hvad det dækker over. /nvp