Ildsjæl og skolemand fortæller om skoleprojekt i Gambia i Vissenbjerghus

Vissenbjerg: Onsdag 25. september kommer tidligere skoleinspektør på Højstrupskolen, Per Mathiesen, til Vissenbjerghus for klokken 19 at holde et foredrag om et dansk skole- og landsbyudviklingsprojekt i den lille landsby Kubuneh i Gambia. For en del år siden fik han startet et projekt, der skulle stå for byggeri af en lille skole i landsbyen, hvor børnene ellers skulle gå mange kilometer for at komme i skole. Ildsjælen Per Mathiesen fik sat gang i projektet under mottoet "hjælp til selvhjælp", og gennem de seneste 11 år har Per Mathiesen regelmæssigt boet i landsbyen i sin egen hytte og fulgt med i skolens opbygning. Sammen med en gruppe frivillige har han været med til at færdiggøre to skolebygninger og igangsat forskellige udviklingsprojekter i landsbyen.

Foredraget er arrangeret i samarbejde mellem Lions Vissenbjerg-Aarup og Vissenbjerg Borger- og Kulturforening. /exp