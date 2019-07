Ildshow og fyrværkeri: Træskibsbesøg sluttede med et brag

Assens: Selvom sommermørket havde sænket sig over byen, så sluttede træskibsbesøget i Assens med ild og lys.

De to sidste begivenheder i programmet, der var startet tirsdag formiddag klokken 9.50 med et optog gennem Østergade, var nemlig først et gøglershow med ild og derefter fyrværkeri.

Masser af mennesker stimlede derfor sammen på midtermolen for at kunne følge de to festlige og farverige indslag, der høstede klapsalver og benovede blikke.

Dermed sluttede 'Assens for fulde sejl', som er overskriften, alle dagens aktiviteter er samlet under, med et brag.

Louise Skøtt Christensen, der er bureauleder i Udvikling Assens, der stod for afviklingen af dagen, vurderede sidst på aftenen tirsdag, at op mod 10.000 mennesker i løbet af dagen havde været forbi Assens midtby og havn.

Håbet er, at de bevaringsværdige sejlskibe også næste sommer vil gøre stop i Assens Havn.